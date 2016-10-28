СК РФ по Смоленской области проводит доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи 11-летней школьнице, которая уменла вскоре после отказа в госпитализации.

Как сообщает пресс-служба СК, девочка скончалась 15 октября в ГБУ "Клиническая больница №1".

На данный момент установлено, что 12 октября 2016 года ребёнок пожаловался родителям на боли в животе и повышенную температуру. После того как девочка была доставлена в приёмное отделение областной клинической больницы, её осмотрел врач-хирург, который исключил возможность аппендицита и отправил домой.

15 октября малолетняя опять пожаловалась на аналогичные симптомы, в связи с чем её на карете "Скорой помощи" доставили в областную клиническую больницу, где она скончалась спустя несколько часов.

По предварительным данным, смерть ребенка наступила вследствие перитонита.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего, опрашиваются возможные очевидцы, проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти несвоершеннолетней.

Перед департаментом по здравоохранению Смоленской области поставлен вопрос о проведении служебной проверки по данному факту.