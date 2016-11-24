В комитете по транспорту администрации Петербурга отметили участившиеся факты ДТП с "нелегалами". Metro уже рассказывало об аварии с пострадавшими ночью 24 ноября на Колпинском шоссе. Автобус К-174 опрокинулся в кювет. Также утром в Петергофе загорелась маршрутка, которая тоже возила пассажиров без разрешения. В первом случае перевозку осуществлял автобус ООО «Автотранспортное предприятие».

- ООО «АТП» (ООО «АТП № 1») незаконно осуществляет перевозки пассажиров и багажа в Московском и Пушкинском районах города (маршруты №№ К-174, К-180, К-545А) под видом заказных перевозок. С начала 2016 года в рамках работы Комиссии за различные нарушения действующего законодательства в области транспортного обслуживания населения у ООО «АТП № 1» (ООО «АТП») арестовано 34 транспортных средства.

Также в Смольном рассказали, что загоревшаяся в Петергофе маршрутка № К-639Б принадлежит ООО «Лентранс». Этот перевозчик незаконно работает на территории Ленобласти и Петербурга.

- В настоящее время на маршрутной сети Петербурга работают физические лица и компании, которые неправомерно оказывают услуги по перевозке пассажиров наземным транспортом, а их деятельность субъектом не регулируется, - говорится в сообщении пресс-службы комитета по транспорту Смольного, - Местами притяжения нелегальных перевозчиков являются районы станций метрополитена, расположенные преимущественно вблизи границ города и области — «Улица Дыбенко», «Парнас», «Автово», «Проспект Ветеранов», «Московская», «Купчино».

В Смольном отмечают, что в таких нелегальных маршрутках не принимают к оплате единый проездной "Подорожник", жизнь пассажиров не застрахована, а водители не проходят обязательный медосмотр перед рейсами.

- Деятельность комитета по транспорту, направленная на пресечение нарушений перевозчиками действующего законодательства, будет продолжена и в дальнейшем, - уточнили в Смольном.