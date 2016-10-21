В редакцию Metro пришло письмо от читателя, который возмущен тем, как работали озеленители на Сенной площади утром 21 октября. По словам петербуржца, привезенные елочки обрубали "на корню" и просто втыкали в огромные вазоны.

"Сегодня около выхода из метро "Садовая" приблизительно в 8.30 утра обратил внимание на работников, которые занимались посадкой елей. Сначала я очень порадовался за то, что в городе станет больше зеленых насаждений и воздух будет чуть чище. Но когда я подошел поближе, я увидел способ, которым работники производят посадку - он меня очень поразил. Они обрубали корневища деревьев, топором заостряли стволы и втыкали их в землю в каменных вазах", - написал постоянный читатель Бермон Е.Я.

Петербуржец прислал в редакцию фото елочек и озеленителей. Но, как оказалось, беспокойство читателя Metro было напрасным. Как пояснили Metro в комитете по благоустройству Смольного, такой метод озеленения давно практикуют в Петербурге. Это своеобразное ноу-хау.

- Этот прием применятся уже не первый год, - рассказала Metro Ольга Шумилова, начальник отдела учета зеленых насаждений комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, - Елочки, которые выросли самостийно, вырубаются в рамках санитарной прочистки леса (в охранной зоне ЛЭП), их в любом случае бы утилизировали. А мы используем деревца для украшения города. В земле в вазонах елочки простоят до весны, а затем мы их удалим и на это место высадим красивые цветы. Такая технология применяется в Петербурге уже не меньше шести лет.

Добавим, в Петербурге на Сенной площади сегодня состоялось выездное совещание руководителей комитета по благоустройству. Подробнее о том, какой будет Сенная площадь в ближайшее время, читайте ЗДЕСЬ.