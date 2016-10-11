В Смольной поспешили заверить, что слова о 300 граммах хлеба, которые будут получать жители Петербурга в случае войны, неверно трактовали в СМИ. Постановление об объёме запасов Продовольственного фонда не имеет отношения к возможной войне, заверили в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга.

В случае войны петербуржцы получат 300 граммов хлеба в сутки (подробнее)

"Продовольственный фонд Санкт-Петербурга" сформировал запас зерна для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность города в случае чрезвычайной ситуации на рынке зерна, связанной с неурожаем или резким повышением цен на хлебобулочные изделия, а не на случай военных действий, пояснили ТАСС в комитете.

Также специалист уточнил, что объём зерна в региональном фонде рассчитывается исходя из численности населения города.

Напомним, что скандал и бурное обсуждение в соцсетях возникло после того, как в петербургских СМИ опубликовали информацию, что Смольный утвердил запасы хлеба на случай войны, сравнив их с нормой хлеба в блокадном Ленинграде.