В уголовном деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева один фигурант и один эпизод, говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комите РФ.

– Вся иная информация о способах совершения преступления, количестве фигурантов и эпизодов, оперативно-розыскных мероприятиях и сроках разработки не соответствует действительности и целиком находится на совести тех изданий, которые используют недобросовестные, неосведомленные и некомпетентные источники, – отмечается в сообщении.

Напомним, что Александра Улюкаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет объявил, что его задержали с поличным при получении двух миллионов за положительное заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти".

Президент Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия. Бывший министр в настоящее время находится под домашним арестом, своей вины он не признает.

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