Чеченские военнослужащие батальонов специального назначения "Запад" и "Восток" Министерства обороны России займутся охраной авиабазы Хмеймим в Сирии. Охранять они будут и другие российские объекты. По сути их задача – выполнять функции военной полиции, пишут "Известия".

По данным портала "Кавказский узел", из пригорода Грозного – Ханкалы, уже уехали не менее 100 бойцов.

На сайте этого издания появилось видео, на котором военные заявляют: "Мы не идём туда, чтобы навредить", "Всё с разрешения Аллаха. Все полагаемся на него", "Как сейчас стоим, такими и вернёмся", "С разрешения Аллаха еду, чтобы от меня была польза".

На военной базе в Ханкале Коммерсанту подтвердили, что сводный отряд бойцов батальонов спецназначения "Восток" и "Запад" Минобороны России действительно отправился в сирийскую командировку.

Отмечается, что чеченские военные гладко выбриты. Это поможет отличить их от тех чеченцев, которые воюют на стороне террористической организации "Исламское государство".

Решение о переброске в Сирию чеченских военнослужащих имеет под собой целый ряд оснований. Об этом Ленте.ру сообщил депутат Госдумы, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественинками Леонид Калашников.

"Здесь есть много оснований к тому, чтобы принять такое решение: и климат, и умение воевать, и схожесть менталитетов жителей Чечни и Сирии. Так что в данной ситуации это оправданно", — считает депутат.

Кроме того, он напомнил о наличии в Сирийской Республике представителей чеченской национальности, которые воюют "на другой стороне". "Шайтанов, как сами чеченцы их называют", — уточнил Калашников.