В Сирии в результате обстрела были ранены три офицера российского Центра по примирению враждующих сторон, сообщает агентство ТАСС. Россияне были атакованы в ходе прицельного огня боевиков по гуманитарным коридорам. Террористы нанесли удар по пропускному пункту правительственных войск в районе Эль-Машарка.

Всех военнослужащих срочно отвезли на авиабазу Хмеймим, чтобы оказать там им медицинскую помощь.

"Для оказания медицинской помощи все российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении Центра.

Обстрел произошёл на фоне гуманитарной паузы в Алеппо, когда для мирных жителей и боевиков были организованы коридоры выхода из зоны боевых действий. Поступок нападающих выглядит ещё циничнее и бесчеловечнее, если учитывать тот факт, что ранее восемь раненных боевиков воспользовались гуманитарной паузой и правительственные войска не только оказали им необходимую медицинскую помощь и накормили, но также доставили их на подконтрольную боевикам территорию.