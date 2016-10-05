В парке морской жизни Underwater произошла трагедия: 62-летний профессиональный дайвер Филипп Чен погиб от удара одного из питомцев океанириума - электрического ската. Мужчина был одним из десяти сотрудников, оставшихся ухаживать за морскими животными после закрытия океанириума, не выдержавшего конкуренции с другими подобными заведениями Сингапура. Чен был дайвером-ветеринаром, и работал в океанируме с самого его открытия в 1991 году.

Полиция сообщила BBC что после нападения ската Филипп Чен был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти - он скончался от полученных травм. Представители полиции рассказали что это первый подобный случай в Сингапуре.

Нападения скатов на людей случаются достаточно часто, но смертельные случаи очень редки. Впрочем, осенью 2006 года австралийский журналист Стив Ирвин погиб от удара ската у Большого Барьерного рифа в Австралии. По иронии судьбы, трагический несчастный случай произошел во время съемок фильма «Смертельно опасные существа океана».