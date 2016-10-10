Гаджет Avegant Glyph предлагает пользователям уникальную возможность насладиться в кинотеатре фильмом, не отвлекаясь на посторонние звуки. Устройство, изобретенное в силиконовой долине, напоминает массивную пару наушников, но, когда вы надвигаете их на глаза, создается ощущение, будто вы смотрите на огромный дисплей. Девайс использует стандартный интерфейс HDMI, так что вы можете пользоваться им с помощью телефона, планшета или игровой консоли. Хорошие новости для всех тех, кому приходиться носить очки: это устройство оснащено функцией фокусировки. Эдвард Танг, сооснователь Avegant подробно объяснил Metro, как работает их изобретение.

Почему вы создали Avegant Glyph?

Оно представляет собой новый тип персональной гарнитуры. Это первый в мире персональный кинотеатр, оснащенный хорошей аудиосистемой и видеосистемой, а также, что немаловажно, портативный. Разработанный с помощью запатентованной нами технологии, он задействует в работе 2 млн микроскопических зеркал, проецирующих изображение прямо в сетчатку глаза. Таким образом глаза видят все наиболее привычным образом.

Как возникла идея создания Glyph?

Мы с Алланом Эвансом встретились в Мичиганском университете. Аллану удалось разработать технологию отображения изображения через сетчатку, когда он работал над военных проектом в Тихоокеанской северозападной лаборатории. Вместе мы поняли, что технология не только революционна, но и отменно подходит для коммерции. Поэтому мы ушли с работы и основали Avegant.

Почему вы решили скомбинировать наушники и персональный кинотеатр?

Этот микс был неосознанным дизайнерским решением. Как сконструировать то, что людям хотелось бы носить? Чтобы сделать что-то, подходящее для ежедневного использования, важно было выбрать правильную форму. Просто мы поняли, что сегодня повсеместно принято носить наушники, поэтому решили дизайн нашего девайса строить вокруг них.

Как работает ваш девайс?

С помощью нашей запатентованной технологии, устройство транслирует четкую яркую картинку прямо в глаз. Изображение сначала проходит сквозь светодиод низкого заряда, потом – через сеть оптики. В итоге свет отражается через ряд микроскопических зеркал. Два миллиона зеркал затем превращают свет в изображение. Свет фокусируется на другой серии оптики и проецируется прямо в сетчатку, повторяя способ восприятия нами света в обычной жизни.

Конкурентноспособно ли ваше устройство для рынка девайсов виртуальной реальности?

Это не гаджет виртуальной реальности. У нас совершенно другой принцип девайса. Устройства виртуальной реальности дают очень большую нагрузку на глаза, вызывая головокружение и усталость. Они не подходят для длительного использования.

В чем тогда ваше преимущество?

Наше устройство предоставляет возможность ощутить себя на лучших местах в кинотеатре. Оно мобильно и предоставляет отличное визуальное качество. Наш продукт подходит как для кратковременного, так и для долговременного использования. Пользователи получают отличную картинку, но не испытывают дезориентации, дискомфорта и усталости.

С чем применимо ваше устройство?

С любым девайсом, имеющим поддержку интерфейса HDMI. Пользователи могут смотреть любые медиафайлы, в том числе и те, что предоставляют обзор на 360 градусов.

Даниэль Касилльяс