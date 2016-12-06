В Сибири упал небольшой метеорит, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

6 декабря в плотных слоях атмосферы сгорело тело космического происхождения незначительных размеров. Процесс падения метеорита в Сибири сопровождался ярким свечением в небе над некоторыми сибирскими регионами, в том числе над Красноярским краем и Хакасией.

Метеорит в Сибири полностью сгорел, так и не достигнув земли. Никаких повреждений произошедшее не вызвало.

Очевидцы поделились видео упавшего в Сибири метеорита в соцсетях.

- Было страшно, - поделились впечатлениями свидетели из Хакасии. Однако за исключением яркого свечения в небе никакого воздействия от падения метеорита жители Сибири не ощутили.