Ещё одной жертвой страшной аварии в Швейцарии стал родственник чиновника Правительства РФ. Вместе с ним в машине находилась Диана Лебедева, внучка Платона Лебедева.

По данным Life.ru, в аварии недалеко от швейцарского города Лугано вместе с внучкой бизнесмена Платона Лебедева погиб 23-летний племянник Субхи Шихлинского, начальника управления государственного отдела правового департамента Правительства РФ. Молодого человека зовут Азер Ягубов.

Внучка Платона Лебедева Диана, биография которой интересует сейчас очень многих, погибла в Швейцарии. В Интернете появляются всё новые запросы: "Диана Лебедева, 19 лет, фото" или "Диана Лебедева, фото".

СМИ: Внучка Платона Лебедева Диана погибла в ДТП в Швейцарии

По некоторым данным, упавший в озеро автомобиль, в котором находились Диана Лебедева и Азер Ягубов, не могли найти несколько часов, так как не было свидетелей аварии. Сейчас сотрудники полиции выясняют все причины происшествия.

Стоит отметить, что родственники погибшего Ягубова уже прибыли в Швейцарию для опознания тела. По словам родных, молодой человек последние девять лет прожил в Лугано и учился в магистратуре на первом курсе.

Последний раз отец 23-летнего Азера общался с ним за день до гибели. Как отметил мужчина, всё было в порядке. Молодой человек, по словам отца, алкоголь не употреблял.

С Дианой Лебедевой молодого человека связывали исключительно дружеские отношения. В ближайшее время тела погибших будут доставлены в Россию.