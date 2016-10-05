На престижную литературную премию за лучший роман на русском языке больше всего шансов имеют: Леонид Юзефович («Зимняя дорога»), Борис Минаев («Мягкая ткань: Батист. Сукно»), Александр Мелихов («И нет им воздаяния»), Сергей Лебедев («Люди августа») и Петр Алешковский («Крепость»). "Это добротная литература, написанная с большим вкусом, которая поднимает глубокие вопросы человеческого существования. Они акцентируют внимание на человеческой памяти, на проблеме времени", - рассказала председатель жюри Олеся Николаева. Также в числе возможных фаворитов называют Евгения Водолазкина с новым романом «Авиатор».

Всего на «Русский букер» номинированы 24 автора. Победитель получит полтора миллиона рублей, финалисты - по 150 тысяч. Также одному из финалистов будет вручен грант на перевод романа на английский язык и его издание в Великобритании.

В жюри в этом году вошли: писатель Алиса Ганиева, поэт Владимир Козлов, вице-президент Российской библиотечной ассоциации Светлана Тарасова, филолог Давид Фельдман. Председательствует писатель и поэт Олеся Николаева.

Премия «Русский букер» была учреждена в 1992 году по инициативе Британского Совета, по аналогии с Букеровской литературной премией. Эту премию получали Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Елена Чижова и другие авторы. В прошлом году лауреатом «Русского букера» стал Александр Снегирев с романом «Вера». В этом произведении автор с острым юмором и светлой грустью написал о «самой страшной войне в истории человечества», национальном самосознании и любви. Имя победителя этого года будет названо 1 декабря.