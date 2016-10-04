Биолог Максим Рыжов, который преподаёт в школе №619 Калининского района Петербурга и стал этой весной учителем года в Северной столице, вошёл в пятёрку финалистов общероссийского конкурса. Награды лучшим педагогам страны вручили в Кремлевском Дворце, в том числе и 31-летнему биологу из Петербурга.

Как рассказали Metro в школе №619, где преподаёт Максим Рыжов, в настоящее время он находится в Москве, где проходят мероприятия, посвящённые конкурсу "Учитель года". По словам директора учебного заведения Ирины Байковой, они следили из Петербурга за успехами своего коллеги в Самаре.

- Один из этапов конкурса проходил в Самаре, где Максиму Петровичу предстояло вести открытый урок в незнакомом классе в самарской шокле, - рассказывает Metro директор школы №619. - На наш взгляд, он прекрасно справился с задачей, что оценили и члены жюри. Максим Рыжов провёл интересный урок в восьмом классе на тему "Клетка", в ходе которого использовал видеоряд, яркие кадры, проводил с детьми опыты. Он смог заинтересовать ребят и привлёк внимание конкурсной комиссии.

Во время следующего этапа Максим Рыжов провёл мастер-класс и рассказал о своей технологии, по которой обучает детей. А во время третьего этапа ему предстояло принять участие в педагогическом совете: где проходило обсуждение на определённую тему, а затем проходила встреча с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.

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Максим Рыжов попал в пятерку финалистов ежегодного конкурса учителей России