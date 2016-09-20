В столичном аэропорту Шереметьево у пассажира рейса Гонконг-Москва изъяли на таможне партию из 43 устройств iPhone 7 и iPhone 7+ компании Apple.

Как сообщили АГН "Москва" в Шереметьевской таможне, сотрудник таможни обнаружил у пассажира 43 устройства iPhone 7 и iPhone 7+ на 256 и 128 гигабайт памяти (белого и черного цветов) на "зелёном" коридоре.

Пассажир оказался гражданином РФ 1986 года рождения, у него было два места багажа весом 40 кг. Инспектор посчитал, что товар предназначен для коммерческих целей, поэтому устройства были отправлены на экспертизу для определения общей стоимости. Экспертиза будет проведена в течение 20 рабочих дней.

В своей объяснительной пассажир написал, что товар общей стоимостью 40 тысяч долларов был приобретен для личных целей.