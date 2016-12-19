В цирке под Красноярском леопард напал на людей, однако представление на этом не закончилось.

Женщина по имени Наталья была свидетельницей того, как леопард сошёл с ума в шапито. Когда зверя усмирили, ей пришлось вернуться на представление – в цирке осталась шапка ребёнка.

– Оставшееся время животные агрессивно себя не вели, но и команды дрессировщиков выполнять не хотели, – говорит Metro Наталья. – Так, например, пуму за кулисы утаскивали волоком. Дрессировщиков не слушались и другие животные, и даже птицы. Может, переезд так на них сказался. На часть шоу после инцидента с леопардом, кстати, остались многие. Лишь тот корпус, где всё произошло, наполовину опустел. А когда на сцене появлялись хищники, в зале стояла мёртвая тишина. Да, поставили сетку, но когда появился ягуар, и его подняли выше сетки, причём без намордника, зал замер.

Metro поговорило с очевидицей кровавой трагедии в цирке под Красноярском

Как сообщало ранее Metro, в цирке шапито, который приехал в город Боготол Красноярского края, во время номера с дикими животными леопард пробрался в зрительный зал и напал на женщину. Хищник нанёс ей серьёзные травмы и лишь спустя некоторое время работникам цирка удалось его поймать.