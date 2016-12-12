В социальной сети Instagram получил популярность новый флешмоб, посвящённый президенту США Дональду Трампу и королеве Великобритании Елизавете II. С помощью фоторедактора пользователи стали менять лицо главы туманного Альбиона на лицо нового хозяина Белого дома и ставить при этом хештег #TrumpQueen. Получившиеся фотографии поразили людей своей органичностью и тем, что снимки получились одновременно уморительными и пугающими.

Хозяин страницы, на которой размещены фото, отмечает, что этот флешмоб посвящен не политике, а "магии Фотошопа и любящим посмеяться людям".

Добавим, что Трамп давно является настоящей Интернет-звездой. Он уже в течение долгого времени является темой для мемов и шуток в Сети, однако особенный всплеск активности вокруг миллиардера стал наблюдаться во время его президентской кампании, а также после того, как он стал главой Соединённый Штатов.