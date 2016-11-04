Активисты запустили кампанию против роста стоимость проезда в городском общественном транспорте Петербурга. Лидер движения "Солидарный Петербург" Анатолий Канюков разместил на Change.org петицию против повышения разовой стоимости проезда на метро и наземный транспорт.

Напомним, ранее во время отчета в Законодательном Собрании губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о повышении тарифов на метро до 45 рублей и на общественный транспорт до 40 рублей. В настоящее время жетон на метро стоит 35 рублей, проезд в троллейбусе, автобусе или трамвае - 30 рублей.

Цитата: «Думаю, этот тариф по плечу основной массе наших жителей. Тем более речь идет о стоимости разового проезда. Стоимость проездных билетов увеличится не более чем на 7,7%. То есть большинство граждан существенно не пострадают», – приводит пресс-служба Смольного слова Георгия Полтавченко.

- Получается, что мы платим дважды во-первых, когда пользуемся общественным транспортом, а во-вторых, когда город субсидирует из своего бюджета, - отмечает Канюков.

Напомним, что последний раз стоимость проезда в транспорте в Петербурге повышалась в 2016 году.