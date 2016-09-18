В Интернете публикуют первые данные экзит-полов c голосования в Госдуму 18 сентября. Как сообщает ВЦИОМ, состав нового созыва не изменится, представлять страну будут всем знакомые четыре партии.

По предварительным данным, среди прошедших 5% барьер фракций голоса распределились следующим образом: "Единая Россия" набирает 44,5% голосов, ЛДПР — 15,3%, КПРФ — 14,9 %, эсеры — 8,1 %.

Согласно экзит-полу, другие партии не прошли необходимый барьер. Среди этих фракций "Коммунисты России", которые набирают 2,6% голосов, "Родина" — 2,3 %, Российская партия пенсионеров "За справедливость" — 2%, "Партия роста" — 1,8%, "Парнас" — 1,2%, "Зеленые" — 0,8%, "Гражданская платформа" — 0,3%, "Гражданская сила" — 0,2%.

Данный опрос базируется на выборке, сделанной на одной тысяче избирательных участков в 73 субъектах РФ. Для этого люди должны были пройти анонимный опрос на планшетах или заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну. Всего было опрошено 112,309 тысяч человек, из которых 65% респондентов согласились участвовать выборке, а 35% отказались.