Трейлер к комедии "Обыная жизнь" появился в Сети. Новая картина с главой группы Green Day Билли Джо Армстронгом рассказывает о музыканте по имени Перри, чья панк группа не смогла добиться успехов. В результате он решил сосредоточиться на построении семьи. Об этом сообщает Rolling Stone.

Сюет разворачивается вокруг 40-летия Перри. Супруга главного героя забывает о знаменательном дне, и Перри решает устроить вечеринку в одном из отелей Нью-Йорка с бывшими членами своей группы. По пути он встречает бывшую возлюбленую.

Вместе с Арсмтронгом в картине снялись американский комик Фред Армизен и актриса Сельма Блэр. В прокат фильм выйдет 17 октября.

Видео было загружено на YouTube-канал ZeroMedia.