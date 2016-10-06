В доступе появился первый тизер-трейлер нового фильма "Джеки" с Натали Портман в главной роли.

На экране актриса воплотила образ супруги 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин.

Ожидается, что в прокате фильм появится в декабре. "Джеки" (режиссёр Пабло Ларраин) получила восторженные отзывы на Венецианском кинофестивале, где и состоялась премьера. Критики предполагают, что за эту роль Портман могут номинировать на престижную награду "Оскар".

Напомним, что у актрисы уже есть одна такая статуэтка, которую она получила в 2011 году за роль в "Черном лебеде".