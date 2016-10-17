В Сети появилось видеообращение возможных убийц Моторолы. Видеозаявление сделали четыре человека в масках. Один из них назвал имена следующих жертв.

Видеообращение появилось на канале Youtube. Четыре человека в масках заявляют, что они убили Моторолу в Донецке. Как утверждают участники видеозаписи, следующей их жертвой должен стать лидер ДНР Александр Захарченко.

«Захарченко, Плотницкий — ты следующий», - говорит один из боевиков, после чего все четверо поднимают руки в фашистском приветствии.

Пользователи Сети уверяют, что это видео - фейк и сняли его вовсе не реальные убийцы Моторолы.

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Напомним, ополченец Моторола погиб в лифте дома, где он жил в Донецке. Там было установлено взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Эксперты отмечают, что произошедшее - попытка спровоцировать власти ДНР и начать новую волну боевых действий.

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