В Сеть выложили видео того, как белорусские спортсмены несли российский флаг на Паралимпиаде в Рио. На кадрах видно, что директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей Фомочкин позади основной делегации несёт флаг России, держа его в руках за спиной.

Напомним, что в Рио состоялось открытие Паралимпиады-2016. Российские спортсмены в этом году не участвуют в международных соревнованиях. Причиной отказа в допуске России к Паралимпиаде-2016 стал доклад Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому в России на государственном уровне разработана и действует допинг-система, участие в которой принимали и паралимпийцы. На основании этого Международный паралимпийский комитет (IPS) 7 августа решил отстранить Россию от Паралимпиады-2016. Паралимпийский комитет России (ПКР) позднее подал жалобу в CAS, которая была в итоге отклонена.

Когда в CAS огласили решение по поводу российской сборной, глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель заявил, что планирует принести на открытие Паралимпиады-2016 в Рио российский флаг, но держать он будет его сам и при этом находиться на трибуне, чтобы тем самым избежать преследования со стороны МПК.

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