Последствия попутного столкновения трамваев в Москве попало на видео. Очевидец произошедшего на Авиационной улице выложил его в Сеть.

Так, на двухминутном видео видно, как возле двух трамваев, столкнувшихся в лоб, ходят специалисты сразу нескольких экстренных служб - более десятка автомобилей МЧС, полиции и скорой приехали на место происшествия.

Напомним, несчастный случай произошел минувшим вечером 13 января по адресу улица Авиационная, дом № 6 в районе Щукино. Пострадало пятеро человек, их пришлось госпитализировать. Еще одному помощь оказали в больнице, дальнейшего лечения в стенах учреждения не понадобилось.

В результате происшествия на час было задержано движение по пяти маршрутам. Причины столкновения трамваев устанавливаются.