Дорожная авария, которая произошла днем 2 ноября в Петербурге, на развязке КАД с Таллинским шоссе, стала одной из самых обсуждаемых новостей дня. ДТП случилось около трех часов дня, но машины участников аварии не убирали с места происшествия несколько часов. Из-за этого на внутреннем кольце КАД образовалась многокилометровая пробка. Машины двигались по одной полосе, проезжая мимо Mercedes с погибшим водителем.

Спустя несколько часов после аварии на КАД в Сети появилось видео момента смертельного ДТП. По кадрам, снятым авторегистратором одной из машин, двигавшихся в попутном с Mercedes направлении, видно, что тяжелый джип, ехавший по крайней левой полосе на высокой скорости, врезался в стоявший на полосе КАМаз дорожников.

Очевидцы уверяют, что водитель Mercedes начал тормозить лишь за несколько метров до препятствия - удар пришелся на левую - водительскую часть иномарки, водитель погиб на месте.

Metro уже сообщало подробности ДТП со слов очевидцев - от удара КАМаз развернуло поперек дороги.

Уточняется, что ДТП случилось на небольшом повороте КАДа - в месте развязки, где есть сужение. Некоторые водители утверждают, что виновными в аварии можно назвать дорожников, которые не выставили предупредительные знаки на полосе. Другие уверяют, что предупреждение о работах на трассе было на светящихся табло задолго до места ДТП.

Водитель Mercedes - Илья Распопов, футбольный тренер, у которого остались жена и трое детей.

"С большим прискорбием сообщаем, что сегодня в автокатастрофе трагически погиб Илья Александрович Распопов, наш друг, брат, член нашей большой футбольной семьи, отец троих детей. Илья навсегда запомнится нам честным, добрым, открытым, отзывчивым, безотказным человеком. Приносим искренние соболезнования его семье, родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас. Скорбим все….", - сообщили в соцсетях друзья Ильи.