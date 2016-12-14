По дороге в село Анисимовка Приморского края 13 декабря путь водителю преградил тигр. Взрослый хищник спокойно прохаживался вдоль дороги, не обращая внимания на автомобиль.

Водитель снял на видео отважное животное и выложил в Инстаграм. Пользователи соцсети предположили, что если тигр так станет и дальше выходить на дорогу, то легко станет добычей браконьеров. Другие подчеркнули, что дело это обычное. Просто в этом году мало пищи и животных приходится видеть все чаще.

В Приморье зафиксировали еще одно дикое животное, которое выходит к людям все чаще за последнее время. На протяжении двух недель, начиная с 30 ноября, в Лазовском районе в местных селах появляется тигренок. Он выходит каждый день. Специалисты определили, что ему около 6-7 месяцев.

Как сообщает "РИА Новости", сотрудники Лазовского заповедника следят за малышом, если за ним не придет мать, тигренка придется отлавливать и решать его судьбу.

Пока что тигренок по ночам питается у сельской помойки. Так как в районе много охотников, животному "перепадали" внутренности кабана, тушка фазана, остатки енотовидной собаки.