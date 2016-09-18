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 Опубликовано : Сегодня 15:54

В Сети появилось видео момента взрыва в Нью-Йорке

  • Данила Белов

В результате взрыва на Манхэттене 18 сентября пострадали 29 человек

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Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва в Нью-Йорке на Манхэттене, в результате которого пострадали 29 человек. У большинства раненых — порезы и ссадины от разлетавшихся осколков. Видео взрыва в Нью-Йорке уже вызвало активные обсуждения в социальных сетях.

 

Напомним, что  происшествие случилось вечером в субботу, 17 сентября, взрывное устройство сработало в районе Челси на Манхэттене. По предварительным данным, кто-то заложили бомбу в мусорный контейнер. Власти не стали относить пока что инцидент к категории терактов, но признали взрыв намеренным действием.

Отметим, что аналогичное происшествие произошло в этот же день в Нью-Джерси перед стартом благотворительного забега, тогда также взорвалась бомба, которая находилась в мусорном баке. В результате взрыва никто не пострадал.

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