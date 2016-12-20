Знаменитая "Ночлежка" - организация помощи бездомным - выпустила трогательный новогодний видеоролик. На ней Деды Морозы поздравляют горожан с Новым Годом. Но только новогодние волшебники не совсем обычные. В красных шубах поздравляют горожан бездомные.

Как рассказала Metro координатор проекта "Ночлежки" Виктория Рыжкова, на создание видеоролика ушла всего одна ночь.

- Снимали с 5 на 6 декабря в ночь, начали в пять часов вечера, закончили в два часа ночи. Особой подготовки бездомные не проходили - просто мы забрали их из "Ночлежки", надели костюмы и поехали на съемки.

"Кастинг" будущие Деды Морозы прошли очень просто и быстро - главное, чтоб была борода и желание участвовать в съемке. К тому же, актеры должны были иметь возможность самостоятельно передвигаться.

- Нужно было видеть, как рады были бездомные во время съемок. Прохожие сами подходили и начинали общение, давали "пять" или обнимали. Бездомным было очень приятно. Ведь в обычной жизни к ним относятся брезгливо. Теперь исполнители главных ролей требуют продолжения. Однако вторую серию пока снимать не планируем.

Бюджет видеоролика совсем невелик. Пришлось заплатить за аренду костюмов, к тому же сами актеры тоже получили небольшой гонорар. А вот авторы видеоролика - рекламное агентство "Декабрист" - и исполнительница песни, звучащей за кадром, Женя Любич вознаграждения не потребовали.