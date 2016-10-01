Регистрация брака прошла в одном из старейших ЗАГСов Санкт-Петербурга – Дворце Бракосочетания №2.
О счастливом событии Елена Ваенга сама сообщила своим поклонникам, опубликовав в Инстаграм селфи в свадебном платье.
Невеста выбрала для себя классическое белоснежное платье в пол, отделанное сверху кружевом, и длинную фату. Причёска певицы была строгой и сдержанной.
Жених же позволил себе немного похулиганить в образе. К строгому темному костюму с бабочкой он надел алые носки.
Кольца молодожёнов выполнены из белого золота. На элегантной коробочке для колец была написана цитата из «Маленького принца».
После официальной части в ЗАГСе молодых и их многочисленных гостей ждала весёлая вечеринка с песнями и танцами. Невеста, конечно, тоже поднялась на сцену и спела для всех.
Несколько коротких видео с праздника опубликовал на своей странице в Instagram стилист Елены – Стас Смирнов.
Отметим, что Елена Ваенга в 39 лет впервые надела свадебное платье. С продюсером Иваном Матвиенко певица в течение 16 лет жила гражданским браком.
С перкуссионистом своей группы Романом Садырбаевым Елена живет уже пять лет. У пары есть сын Иван. Первенца Ваенга родила 10 августа 2012 года.