Регистрация брака прошла в одном из старейших ЗАГСов Санкт-Петербурга – Дворце Бракосочетания №2.

О счастливом событии Елена Ваенга сама сообщила своим поклонникам, опубликовав в Инстаграм селфи в свадебном платье.

Невеста выбрала для себя классическое белоснежное платье в пол, отделанное сверху кружевом, и длинную фату. Причёска певицы была строгой и сдержанной.

Жених же позволил себе немного похулиганить в образе. К строгому темному костюму с бабочкой он надел алые носки.

Кольца молодожёнов выполнены из белого золота. На элегантной коробочке для колец была написана цитата из «Маленького принца».

После официальной части в ЗАГСе молодых и их многочисленных гостей ждала весёлая вечеринка с песнями и танцами. Невеста, конечно, тоже поднялась на сцену и спела для всех.

Несколько коротких видео с праздника опубликовал на своей странице в Instagram стилист Елены – Стас Смирнов.

Отметим, что Елена Ваенга в 39 лет впервые надела свадебное платье. С продюсером Иваном Матвиенко певица в течение 16 лет жила гражданским браком.

С перкуссионистом своей группы Романом Садырбаевым Елена живет уже пять лет. У пары есть сын Иван. Первенца Ваенга родила 10 августа 2012 года.