Первые совместные фотографии принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл появились в Сети. Издание The Sun опубликовало снимки, которые можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Пару удалось запечатлеть в центре Лондона на улице Шафтсбери-авеню, которая известна как "Лондонский бродвей". Предполагается, что влюблённые направлялись к театру "Аполло" в сопровождении всего лишь одного телохранителя.

Издание The Sun сообщает, что Гарри в последние минуты заказал билеты на комедийную версию "Питера Пэна".

— Гарри говорил, что частная жизнь важна для него, но они точно не боятся быть замеченными вместе на публике, — сказал знакомый пары, — Как актриса она любит театр, поэтому поход на спектакль был очевидным выбором для свидания.

Меган Маркл — американская актриса и модель. Её наиболее известная работа — роль в сериале "Форс-мажоры". В ноябре 2016 года появилась информация о том, что уже несколько месяцев актриса встречается с принцем Гарри.

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