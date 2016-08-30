В Сети составили петицию против японской авиакомпании Japan Airlines. Согласно представленной информации на сайте Change.org, автор прошения Александр Гутин призывает российские власти запретить компании полёты в Россию, так как она проявляет "неуважение к территориальной целостности" РФ.

Причиной заявление стал бортовой журнал японской авиакомпании Japan Transocean Air, являющейся "дочкой" Japan Airlines, согласно которому российские Курильские острова относятся к Японии. Автор уточняет, что на карте территории Страны восхо­дящего солнца обозначены зелёным цветом и этим же цветом окрашены острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, в то время как Россия и другие страны закрашены в белый.

-Это вопиющее и циничное неуважение территориальной целостности нашей страны, официальной позиции нашего правительства и российского народа. Создается даже ощущение, что эта карта в бортовом журнале японской авиакомпании – часть той волны ненависти и пропаганды, которая обрушилась на нашу страну во всем мире, - написал он.

В итоге Гутин требует от МИД направить ноту протеста Токио, а от Росавиации — запретить Japan Airlines работать на российском рынке. На данный момент петицию подписали более 13 тыс. человек.