Компания Marvel Entertainment на своём канале в YouTube опубликовала очередной трейлер фильма "Доктор Стрэндж" с Бенедиктом Камбербэтчом в главной роли. В ролике о могущественном волшебник из вселенной Marvel продемонстрировали новые кадры из грядущей кинокартины. В трейлере также показали некоторых предыдущих персонажей, а также пару новых. В российский прокат лента выйдет 28 октября.

Доктор Стрэндж является магическим героем из ряда комиксов Marvel. В кинофильме он выступает в роли доброго мага, борющегося за спасение мира. Своим боевым навыкам он обучился у тибетских монахов.

По комиксам о Стрэндже создали полнометражный телефильм, несколько мультфильмов и видеоигру.