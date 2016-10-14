В Сети обсуждают двойню, которую ждёт Собчак

Светлана Бондарчук намекнула на то, что Ксения Собчак ждёт двойню. Главный редактор журнала "Hello!" опубликовала совместную фотографию с телеведущей и своей подругой Диной.
– По взгляду можно понять, кто ждёт, – написала Светлана, дополнив фото двумя парами глаз и двумя изображениями детей.
Подписчики сразу же расценили это как намёк на двойню, которую ждёт Собчак.
– Два мальчика значит !класс! – написала Sokolova58;
– Если это двойня то это просто восторг, – считает katysereda;
Но были и другие варианты. Так, например, пользователь alisatru1990, объяснила наличие двух картинок детей тем, что на фотографии не одна беременная женщина, две: Собчак и подруга Бондарчук Дина.
– Да понятно же что две девушки в положении , кроме Бондарчук?– написала alisatru1990.