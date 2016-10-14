В Сети обсуждают двойню, которую ждёт Собчак

Светлана Бондарчук намекнула на то, что Ксения Собчак ждёт двойню. Главный редактор журнала "Hello!" опубликовала совместную фотографию с телеведущей и своей подругой Диной.

– По взгляду можно понять, кто ждёт, – написала Светлана, дополнив фото двумя парами глаз и двумя изображениями детей.