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 Опубликовано : Сегодня 12:59

В Сети обсуждают двойню, которую ждёт Собчак

  • Ольга Захарец

Поводом для слухов стала фотография Светланы Бондарчук

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Светлана Бондарчук намекнула на то, что Ксения Собчак ждёт двойню. Главный редактор журнала "Hello!" опубликовала совместную фотографию с телеведущей и своей подругой Диной.

– По взгляду можно понять, кто ждёт, – написала Светлана, дополнив фото двумя парами глаз и двумя изображениями детей.

Подписчики сразу же расценили это как намёк на двойню, которую ждёт Собчак.

– Два мальчика значит !класс! – написала Sokolova58;

– Если это двойня то это просто восторг, – считает katysereda;

Но были и другие варианты. Так, например, пользователь alisatru1990, объяснила наличие двух картинок детей тем, что на фотографии не одна беременная женщина, две: Собчак и подруга Бондарчук Дина.

– Да понятно же что две девушки в положении , кроме Бондарчук?– написала alisatru1990.

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Сегодня 13:02 Светлана Бондарчук намекнула на то, что Ксения Собчак ждёт двойню. Главный редактор журнала "Hello!" опубликовала совместную фотографию с телеведущей и своей подругой Диной. – По взгляду можно понять, кто ждёт, – написала Светлана, дополнив фото двумя парами глаз и двумя изображениями детей.
 

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