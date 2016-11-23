У автобуса № 315, двигавшемуся по одной из улиц Сестрорецка, загорелся корпус. Видео в социальные сети выложили очевидцы.

Быстро потушить огонь не удалось, но пострадавших не было, все пассажиры вовремя покинули салон. А вот комментирующие сразу разделились на несколько групп. Одни - в большинстве своем мужчины - решали, что могло стать причиной такого ЧП. Кто-то предположил, что "заклинило колодки", а кто-то пошутил, что это "курит лежачий полицейский".

А другие - иронизировали и уверяли, что подобная картина - не впервые.

Днем ранее серьезный пожар произошел 22 ноября на Васильевском острове в Петербурге. На территории бывшего кинотеатра на Среднем проспекте загорелся башенный кран.

"Вызов поступил 22 ноября в 23.02. По адресу Василеостровский район, улица Шевченко, дом №17, на территории бывшего кинотеатра происходило горение кабины башенного крана на высоте 40 метров", - уточнили спасатели МЧС.

В 23:36 пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. В момент возгорания крановщика в кабине не было.