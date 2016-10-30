О серьезном ДТП на Зеленогорском шоссе 30 октября сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

- Есть пострадавшие. Работают МЧС и реанимация. Перед ЗСД, в город лучше ехать по нижней трассе, - написали свидетели в 16.14.

Позже стало известно, что в результате ДТП один человек, находивший в легковом автомобиле, погиб.

Судя по фото с места ДТП на Зеленогорском шоссе, на дороге столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, предположительно перевозивший лошадь. Очевидцы уточнили, что животное в аварии не пострадало.

- Проезжали мимо, если честно, смотреть страшно, - написали свидетели в комментариях.

- Люди, там такой ужас, мы проезжали на автобусе (вид сверху) - мужчину в легковушке просто снесло, страшная картина.

Обстоятельства ДТП на Зеленогорском шоссе 30 октября выясняются.