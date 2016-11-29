Снег в Саудовской Аравии застал жителей ряда регионов страны врасплох. Обильные осадки не только превратили пустынные барханы в заснеженные горки, но и вызвали целый ряд проблем в населённых пунктах страны, сообщают РИА Новости. Так, например, ливни и снегопады стали причиной селей в различных городах и деревнях королевства, что привело к нарушению автомобильного движения.

Для людей неожиданным стал не только снег в Саудовской Аравии, но и низкие температуры. Власти страны уже предупредили подданных королевства и приезжих о том, что необходимо принять соответствующие меры предосторожности.

В регионах, где теплее и дождь не превратился в снег, синоптики предрекают ливни в течение ближайших двух дней. Осадки ожидаются в районе Эр-Рияда, в Восточной провинции, на севере, в Мекке и Медине, в городах на юго-западе королевства.

Бывает ли снег в Саудовской Аравии

Стоит отметить, что снег в Саудовской Аравии является редким, но не уникальным явлением. При этом надо оговориться, что снежные осадки выпадают обычно только в горах Джизан на западе страны, хотя бывает, что снежный покров появляется и в южных регионах королевства. В этот раз наибольшее количество снега в Саудовской Аравии выпало в районе города Шакра и города Табук.

Снег и дождь в Саудовской Аравии вызывает массу проблем

Так как для страны подобные осадки нехарактерны, то и готовятся к ним не особенно тщательно. В связи с этим аспектом многие города даже не имеют ливневой канализации, что, естественно, создаёт массу проблем, когда снег или дождь всё-таки выпадают. При этом в Саудовской Аравии есть даже сезон дождей, который сейчас и идёт. В этом году количество осадков так велико, что властям некоторых восточных провинций приходится использовать специальную технику для откачки и сбора дождевой воды.

Снег в Саудовской Аравии 2016: видео

Жители страны активно снимают мнег и дожди, после чего выкладывают фотографии и видеозаписи в Интернет.