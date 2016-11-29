В Ртищево врач-хирург признан виновным в получении взятки в виде рыбы, сообщает Следственное управление СК РФ по Саратовской области.

Как полагает следствие, 73-летний врач-хирург одной из больниц города Ртищево Борис Бердников 27 апреля выписал лист нетрудоспособности без наличия для этого медицинских показаний. 34-летний пациент в знак благодарности презентовал доктору рыбу "Царскую камбалу".

Хирург признан виновным в получении взятки, не превышающей 10 тысяч рублей и служебном подлоге. В качестве наказания суд назначил врачу штраф в размере 20 тысяч рублей.

Известно, что в июле 2016 года медик уже был осужден за взятку в виде семи упаковок куриных окорочков, которую он получил в обмен на ту же услугу.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и запретил выдачу больничных листов на 1 год. Позже выяснилась причастность доктора в получении взятки в виде рыбы.