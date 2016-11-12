В Калининском районе Петербурга молодая мать накормила своего ребёнка смесью с уксусной эссенцией, после чего младенец был госпитализирован с отравлением.

Как пишет "Фонтанка", ребёнок был доставлен в детскую больницу №5 около 6 часов утра 11 ноября из своего дома на улице Карпинского. У него было диагностировано острое отравление уксусной кислотой.

По словам матери ребёнка, после его кормления она почувствовала из бутылочки для кормления резкий запах уксуса.

Ребёнок родился в полной семье, его родителям по 25 лет, семья, по предварительным данным, благополучная.

Обстоятельства происшествия уточняются.