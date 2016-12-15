Спецслужбы провели антитеррористическую операцию на окраине Самары.

Как сообщает РИА Новости, в одной из квартир жилого дома в поселке Зубчаниновка, по предварительным данным, находился склад оружия боевиков запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство".

Место проведения спецоперации было оцеплено. Из дома эвакуировали 30 человек.

В квартире было обнаружено взрывное устройство, которое специалисты обезвредили прямо на месте.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было собрано из компонентов, находящихся в свободном доступе. Мощность его пока не определена.

В ходе спецоперации были задержаны два сторонника террористической организации, выходцы из стран Центральной Азии.