Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов призвал вычитать из зарплаты врачей деньги за проведение абортов.

"Нам надо менять абортивное сознание и прежде всего – у докторов, – приводит слова Смирнова АГН "Москва". – Я священник уже 37 лет, и в Москве ко мне приходят много женщин с квадратными, заплаканными глазами. Спрашивают, что делать, врачи говорят про смерть при родах, что родится что-то и так далее.

За 37 лет ни разу не подтвердился диагноз. Дай бог, чтобы так было и дальше. Надо исследовать, как учат медиков, но почему-то у них есть настойчивое желание убить своего земляка. Вот это отвратительно. Я бы вообще парадигму поменял – доктор, сохранишь жизнь ребёнка, получаешь зарплату. Убьёшь – с тебя вычет. Вот так должно быть".

Он также назвал сторонников абортов сумасшедшими. "То, что нельзя убивать детей – мнение не церкви, это мнение бога, – говорит Смирнов. – У нас есть заповедь "не убий" и нет разрешения убивать детей, препятствовать рождению уже зачатых детей. Только совершенно сумасшедший человек стоит на других позициях".