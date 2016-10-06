Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) официально приостановила реализацию препарата "Авастин". Ранее данное лекарство приобрело печальную репутацию в СМИ в связи со скандалом, связанным с частичной потерей зрения 11 пациентов Московского Научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании опубликованных в СМИ сведений о причинении вреда здоровью граждан сообщает о приостановлении реализации лекарственного препарата «Авастин, концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл, флаконы (1), поддоны картонные (1), пачки картонные» серии В7035 производства «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария/упаковано ЗАО «ОРТАТ» , Россия»", - говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что всем медицинским организациям надлежит провести проверку наличия указанной серии лекарственного препарата и доложить о результатах в территориальный орган Росздравнадзора.

"Территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за выявлением и изъятием из обращения указанной серии лекарственного препарата. О проведенной работе информировать Росздравнадзор", - заключает ведомство.

Напомним, 30 сентября появилась информация о том, что 11 пациентов Московского Научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца лишились зрения в результате применения врачами препарата "Авастин". Произошедшее вызвало серьёзный резонанс. Пациентов срочно прооперировали, Минздрав организовал проверку, а компания-производитель лекарства немедленно выступила с официальным заявлением.

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