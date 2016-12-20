Сразу два трагических события пройзошли в мире за последние сутки. Накануне вечером был убит российский посол в Турции Андрей Карлов. Позже стало известно о предполагаемом теракте в Берлине – там грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате случившегося погибли минимум 12 человек, ещё 48 были госпитализированы.

Как сообщают туроператоры, в настоящий момент и в Турции, и в Германии отдыхает большое количество российских туристов. Насколько безопасно их нахождение в Германии и Турции после случившегося, Metro узнало у представителя Ростуризма.

– У нас нет информации по поводу того, насколько безопасно или небезопасно находится в Германии и Турции. Никакой информации не поступало. Соответственно, туристы могут остаться, но при этом следует обязательно соблюдать меры личной предосторожности: избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать мест проживания, быть бдительными, – рассказала Metro руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Лебедева.

По её словам, к небезопасным местам, которые стоит избегать, также относятся и рождественские ярмарки – из-за которых многие туристы и приезжают в Европу накануне праздников.

– Мы советуем не посещать места, где может быть много людей. И ярмарка – это именно такое место, – заключила она.