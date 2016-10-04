Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров перед концертом в ростовском культурно-комплексном центре "Экспресс" прогуливался по городу и радовал поклонников своего творчества. Так, он согласился сделать совместную фотографию с одним из них.

– Встретился я с ним на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Большая Садовая, – рассказывает Виталий Крупка Metro. – Разговора не состоялось, выглядел он занятым.

И всё же Сергей Шнуров пошёл навстречу Виталию и дал добро на совместную фотографию.

– Я лишь попросил его сфотографироваться вместе, на что он вежливо согласился, – улыбается Виталий.

Он также добавил, что не сильно удивился, когда увидел Сергея Шнурова, поскольку знал о концерте.