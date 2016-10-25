Фонд развития интернет-инициатив инвестирует 150 млн рублей в компанию Promobot. Она занимается созданием умных роботов, которые используются бизнесом в промо-акциях и обслуживании клиентов, а также разработкой технологии на базе нейросетей для коммуникации между людьми и машинами.

На данный момент Промобот – человекоподобный робот, способный понимать живую речь, отвечать на вопросы и поддерживать разговор, запоминать диалоги, распознавать людей, обучаться на неструктурированных данных. Последняя версия машины оснащена мобильным платёжным терминалом для оплаты товаров банковской картой.

По словам Сергея Негодяева, управляющего портфелем ФРИИ, потенциальный рынок, при замене роботами линейного персонала в сфере продаж и обслуживания (в частности, в банках), составляет более 613 млрд рублей.

– У Promobot больше перспективы в сегменте продаж и консультаций в банковских, мобильных и других салонах обслуживания клиентов. На других рынках такие роботы совершают холодные звонки, собирают заявки для отделов продаж и в целом способствуют росту выручки, – заключает он.

Ключевые потребители промоботов сегодня, как отмечает основатель Promobot Алексей Южаков, – торговые центры, организаторы развлекательных мероприятий, event-агентства и компании, занятые в сфере рекламы.

Промобот создан в Перми. Сегодня компания способна производить до тысячи машин ежегодно. Пока продажи старт-апа составили около 100 экземпляров. В том числе зарубеж.

При этом 150 млн инвестиций от ФРИИ дело не ограничится. Как пишут СМИ, в производство готов вложить аналогичную сумму Сбербанк.