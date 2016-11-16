В российских кинотеатрах готовится к выходу интерактивное кино "Ночная игра"

Перед походом в кино я поставил на свой смартфон приложение CtrlMovie, в самом зале кинотеатра подключился к одноимённой Wi-Fi-сети.

Все зрители приготовили свои девайсы, кто-то пришёл неподготовленным и качал приложение на месте.

Фильм начался, на экране – ночной Лондон, по которому идёт главный герой – студент Мэтт. Парень рассуждает о жизни в мегаполисе, о подчас странной взаимосвязанности событий. И вдруг сталкивается в метро с пассажиром, который просит о помощи. На экране кинозала и моего мобильника возникают две «плашки»: «помочь» и «проигнорировать». Я сразу выбираю жёсткую линию поведения (как, видимо, и весь зал) – Мэтт идёт по своим делам.

Он приходит на стоянку, где работает по ночам сторожем. Неожиданно там появляется девушка, которая просит ключи от чужого спорткара. «Отказать», «дать ключи» и «расспросить, зачем девушке машина». Ну конечно, расспросить! Интересно же! Зал опять солидарен со мной, вступаем в разговор. Выясняется, что девушка заключила пари на деньги о том, что она подъедет к клубу на крутой тачке. На экранах опять появляется набор вариантов. Предполагая, что мы мыслим одинаково, и потому смеясь, мы с залом начинаем торговаться за долю в выигрыше, который полагался бы девушке в случае победы.

Мне показалось, что в некоторые моменты просмотра между людьми в зале рождалась какая-то общность, как будто мы из одной компании.

Дальше про развитие сюжета рассказывать невозможно, ведь у картины семь вариантов финала, которые определяют зрители, делая выбор в 180 поворотных точках сюжета. На выбор даётся где-то 15 секунд, если не успеваешь, то фильм, разумеется, идёт дальше. Если количество голосов делится поровну, то сюжет идёт по режиссёрской версии.

По сравнению с обычными фильмами ты намного больше вовлечён в процесс просмотра. В других приложениях не поковыряться – нужно принимать решения за Мэтта.

В конце пресс-показа представитель компании-прокатчика подтвердил мои предположения о том, что аудитория предпочитала достаточно жёсткие авантюрные решения. Наверное, из-за этого мы и не «вырулили» на хеппи-энд.

И ещё одна деталь – после похода в кино я пересмотрел трейлер. В фильме есть постельные сцены, а у нас их не было. Придётся идти снова.