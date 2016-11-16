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 Опубликовано : Сегодня 11:12

В российских кинотеатрах готовится к выходу интерактивное кино "Ночная игра"

  • Алексей Ширинкин

Репортёр Metro научился принимать решения за главного персонажа

Управляя героем, порой приходится принимать достаточно жёсткие решения

Управляя героем, порой приходится принимать достаточно жёсткие решения

Кадр из фильма предоставлен continental new media

Фото:

Перед походом в кино я поставил на свой смартфон приложение CtrlMovie, в самом зале кинотеатра подключился к одноимённой Wi-Fi-сети.

Все зрители приготовили свои девайсы, кто-то пришёл неподготовленным и качал приложение на месте.  

Фильм начался, на экране – ночной Лондон, по которому идёт главный герой – студент Мэтт. Парень рассуждает о жизни в мегаполисе, о подчас странной взаимосвязанности событий. И вдруг сталкивается в метро с пассажиром, который просит о помощи. На экране кинозала и моего мобильника возникают две «плашки»: «помочь» и «проигнорировать». Я сразу выбираю жёсткую линию поведения (как, видимо, и весь зал) – Мэтт идёт по своим делам.

Он приходит на стоянку, где работает по ночам сторожем. Неожиданно там появляется девушка, которая просит ключи от чужого спорткара. «Отказать», «дать ключи» и «расспросить, зачем девушке машина». Ну конечно, расспросить! Интересно же! Зал опять солидарен со мной, вступаем в разговор. Выясняется, что девушка заключила пари на деньги о том, что она подъедет к клубу на крутой тачке. На экранах опять появляется набор вариантов. Предполагая, что мы мыслим одинаково, и потому смеясь, мы с залом начинаем торговаться за долю в выигрыше, который полагался бы девушке в случае победы.

Мне показалось, что в некоторые моменты просмотра между людьми в зале рождалась какая-то общность, как будто мы из одной компании. 

Дальше про развитие сюжета рассказывать невозможно, ведь у картины семь вариантов финала, которые определяют зрители, делая выбор в 180 поворотных точках сюжета. На выбор даётся где-то 15 секунд, если не успеваешь, то фильм, разумеется, идёт дальше. Если количество голосов делится поровну, то сюжет идёт по режиссёрской версии. 

По сравнению с обычными фильмами ты намного больше вовлечён в процесс просмотра. В других приложениях не поковыряться – нужно принимать решения за Мэтта.

В конце пресс-показа представитель компании-прокатчика подтвердил мои предположения о том, что аудитория предпочитала достаточно жёсткие авантюрные решения. Наверное, из-за этого мы и  не «вырулили» на хеппи-энд.

И ещё одна деталь – после похода в кино я пересмотрел трейлер. В фильме есть постельные сцены, а у нас их не было. Придётся идти снова.

Эксперт

Генеральный продюсер Continental new Media (компания – прокатчик фильма) Николай Кудряшов

Этот фильм снят в Швейцарии. Возможно, это связано с тем, что там люди привыкли выбирать. 

Поскольку в фильме разные сюжетные линии, отснято и смонтировано гораздо больше материала, чем к обычному фильму – где-то 250 минут. Для получения прокатной лицензии мы предоставили в Госфильмофонд все версии, выложив их в одну линию. Даже не знаю, что подумали коллеги, увидев эту четырёхчасовую колбасу.

На экраны сети кинотеатров КАРО интерактивное кино "Ночная игра" выходит  24 ноября.  

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