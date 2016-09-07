В России зарегистрирован девятый случай заражения лихорадкой Зика, вирус которой наиболее опасен для беременных женщин.

"Зафиксирован девятый случай заражения лихорадкой Зика, это турист, прибывший из Доминиканской Республики", – сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве сообщили о том, что вирус Зика был обнаружен у семейной пары, вернувшейся в Россию с отдыха также из Доминиканской Республики.

Лихорадка Зика – острое инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку через комаров. Чаще всего болезнь проходит без симптомов. Её вирус наиболее опасен для беременных женщин.