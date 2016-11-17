В России начал работу первый полностью сетевой дилер новых автомобилей Carmart. В создание площадки холдинг "Максимум" вложил 1 млн долларов. В онлайн-магазине представлены модели от пяти брендов – Hyundai, Ford, Mitsubishi, Suzuki и Honda.

По словам Вадима Арустамяна, генерального директора автохолдинга "Максимум" и "Carmart", новый сервис – полного цикла. То есть покупатель выбирает марку, модель и комплектацию, оформляет страховой полис и при необходимости кредит, выбирает дополнительное оборудование, оплачивает покупку картой или любым другим способом, а затем получает машину по указанному адресу. Также осуществляется обслуживание. При этом при изменении любых опций во время процесса выбора модели на сайте посетитель сразу видит конечную цену.

Пока сервис работает только в Петербурге и Ленинградской области. В каталоге доступны 500 новых автомобилей и 250 с пробегом. Дилер собирается продавать онлайн ко второй половине 2017 года по 50 машин в месяц.

– По прогнозам, уже в этом году рынок электронной торговли в России может вырасти на 20%, и в ближайшем будущем его объём будет только увеличиваться, – говорит Арустамян. – Мы уверены, что уже через 10-20 лет почти половина всех автомобилей в мире будет продаваться через интернет.