В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Семья года-2016", проводимом Министерством труда и социальной защиты РФ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В акции приняли участие 79 субъектов Российской Федерации. Регионы представили 294 семьи, претендующие на почетное звание "Семья года". По номинациям Всероссийского конкурса они распределились следующим образом: "Многодетная семья" - 70 заявок, "Семья – хранитель традиций" - 63 заявки, "Молодая семья" - 58 заявок, "Сельская семья" - 54 заявки, "Золотая семья России" - 49 заявок.

Имена победителей конкурса были названы на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Там же рассказали о победителях в специальной номинации конкурса "Народная симпатия".

Как заявила Metro председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, содействия распространению положительного опыта социально-ответственных семей.

–Оценивать было очень сложно, потому что все 296 семей, которые были заявлены 79 регионами Российской Федерации, безусловно заслуживают всеобщего признания. Это дружные семьи, воспитывающие детей, часто – приемных. Организационному комитету под руководством председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаиды Федоровны Драгункиной провел комплексный анализ предоставленной информации о семьях, а также дополнительно представленных семьями материалов: презентационных роликов, семейных альбомов и т.п. В результате были названы 79 лучших семей страны, – рассказала она.

По словам Гордеевой, семьи-победители прежде всего получат всероссийскую известность и народное признание. Также им будут вручены дипломы и памятные призы и будет издана почетная книга "Семья года. Россия. 2016 год", с историями и фотографиями каждой из 79 семей, экземпляр которой получит каждая семья-победитель из рук губернатора своего региона.

–Современная российская семья, живущая в эпоху глобальных перемен, с одной стороны, унаследовала семейные традиции России, с другой – приобрела много нового, динамично трансформируясь в связи с реально происходящими социально-экономическими преобразованиями. Каждая семья уникальна, каждая семья обладает своим опытом, и этим опытом нужно делиться. В нашей стране еще очень много семей, достойных признания и прославления. Мы в этом году провели ряд акций в российских городах, например "Семейный парад", заложили три "Семейные аллеи" с отпечатками рук самых достойных семей и увидели, сколько у нас замечательных, дружных, творческих семей! И безусловно, именно с таких семей надо брать примеры молодым семьям. Страна должна знать лица своих героев. Именно поэтому мы с нетерпением ждем конкурс "Семья года-2017", – заключила она.

Добавим, что 17 семей-победителей уже приехали в Москву для участия в торжественной церемонии подведения итогов первого конкурса, которая состоится 22 ноября в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках, где их поздравят известные политики, общественные деятели, артисты. А все россияне увидят телеверсию концерта 26 и 27 ноября, в День матери.