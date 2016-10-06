Россияне проголосовали и выбрали самые комфортные города для жизни в нашей стране. Лидерами рейтинга оказались Геленджик и Грозный, занявшие в ходе опроса первую и вторую позиции соответственно. Пробиться в лидеры Геленджику удалось благодаря отличной экологической обстановки, а столице Чеченской республики за счёт высокого уровня безопасности, сообщают РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный порталом Domofond.ru.

Два крупнейших мегаполиса страны — Москва и Санкт-Петербург — при этом показали весьма скромный результат. Столица России страны заняла лишь 34-ю позицию, а город на Неве 36-ое место.

Как отметил гендиректор портала Эрик Сегерборг, в своём опросе они учитывали целый ряд важнейших показателей.

"Мы собрали более 300 тысяч отзывов жителей России. Опрос мы делали исходя из десяти критериев: экология, чистота, безопасность, спорт и отдых, ЖКХ, соседи, транспорт, инфраструктура для детей, стоимость жизни и наличие магазинов", — заявил он.

Отметим, что бронзу в этом опросе досталась Салехарду (административный центр Ямало-Ненецкого автономного округ). Респонденты дали городу высокие оценки по критериям безопасности, чистоты, качества работы коммунальных служб и отношений с соседями.

Хуже всего ситуация обстоит в Гуково (Ростовская область) и Вышний Волочек (Тверская область), они в рейтинге заняли 300-е и 299-е места.