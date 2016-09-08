Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал официальное постановление правительства РФ, согласно которому прожиточный минимум теперь увеличивается до 9956 рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за второй квартал 2016 года на душу населения 9956 рублей, для трудоспособного населения — 10 722 рубля, пенсионеров — 8163 рубля, детей — 9861 рубль", — написано в постановлении.

Отметим, что до этого прожиточный минимум составлял 9776 рублей, так что новым постановлением он был увеличен на 180 рублей.