За 10 месяцев 2016 года в России выдано ипотеки на 1,15 трлн рублей. Таким образом рост составил 32%, подытожили в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию. Кредиты на недвижимость взяли 675 тыс. семей. Только в октябре было выдано 73 тыс. займов.

– Основным фактором развития ипотеки в 2016 году является снижение уровня процентных ставок в экономике, – комментируют ситуацию в АИЖК. – По итогам 10 месяцев инфляция снизилась более, чем в два раза – 7,4% по сравнению с 15,9% за 10 месяцев 2015 года.

Ставки по ипотеке, отмечают в АИЖК, в 2016 году вернулись на докризисный уровень. Это 11,9% на коммерческом рынке, 10,9% – с господдержкой.

– Мы сохраняем наш прогноз: по итогам 2016 года будет выдано около 900 тыс. кредитов на сумму 1,5 трлн рублей. Это рост в 30% к уровню 2015 года, – отмечают в АИЖК. – Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, мы ожидаем, что уже в следующем году можем быть выдано более1 млн кредитов на сумму 1,7-1,8 трлн рублей. Это позволит, как минимум, повторить результаты рекордного 2014 года.